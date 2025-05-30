Эксперты назвали причину более частых нападений змей на людей

Ветврач Шеляков: Змеи стали чаще нападать на россиян из-за теплой зимы

С начала мая стали чаще появляться сообщения о нападении змей на россиян. Такие случаи наблюдались минимум в шести регионах страны, пишут «Известия».

Речь идет в том числе о Челябинской и Нижегородской областях, а также Ставропольском и Краснодарском краях. По словам ветврача Михаила Шелякова, участившиеся нападения пресмыкающихся на людей связаны с теплой зимой и быстрым наступлением жары, которые увеличили кормовую базу для змей и создали благоприятные условия для их выживаемости. «Сложившиеся в этом году погодные условия привели к раннему пробуждению змей, в марте, и, как следствие, резкому увеличению их популяции, так как большее число особей, чем в прошлом году, выжило», — пояснил эксперт.

Доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев назвал причиной более агрессивного поведения змей наступление в мае традиционного периода поиска партнера для размножения. «Но змеи не охотятся на людей и нападают только в случае самозащиты», — добавил специалист.

Согласно данным Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, в РФ встречается более 50 видов змей, из которых опасны 11. Чаще всего можно столкнуться с гадюкой обыкновенной, степной, носатой, кавказской, гюрзой и песчаной эфой.

В конце апреля жители Московской области рассказала, что все чаще сталкиваются со змеями.