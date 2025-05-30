Известный певец задолжал 240 тысяч рублей по кредитам и налогам

Певец Шарлот задолжал более 240 тысяч рублей по кредитам и налогам

Певец Эдуард Шарлот, осужденный за преступления, связанные с реабилитацией нацизма и нарушением права на свободу совести и вероисповедания, задолжал по кредитам и налогам более 240 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ведомства, в отношении Шарлота открыто три исполнительных производства. Одно из них касается задолженности по кредитным платежам, а два касаются взысканий по налогам и сборам.

В июне 2023 года Эдуард Шарлот выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Однако потом вернулся в Россию и был задержан.

В декабре 2024 года его признали виновным в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды.

