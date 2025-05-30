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19:58, 30 мая 2025Экономика

На Анталью обрушился торнадо

Торнадо обрушился на район Газипаша в Анталье
Виктория Клабукова

Фото: nafidurmus / Shutterstock / Fotodom

На турецкую Анталью обрушился торнадо. О последствиях разгула стихии пишет Yeni Şafak.

Сильнее всего от пронесшегося вихря пострадал район Газипаша. На кадрах, опубликованных изданием, видно порядка 70 разбитых теплиц в кварталах Гази и Бейобасы. С некоторых домов порывами ветра сорвало крыши. Вдобавок ураганным ветром в городе повалило немало деревьев, движение по некоторым автодорогам пришлось временно перекрыть. По словам очевидцев, торнадо продлился всего несколько минут. Жертв удалось избежать. В данный момент власти пытаются оценить ущерб от непогоды.

Ранее ураган пронесся по Волгоградской области. В столице региона рухнувшее под силой ветра дерево выбило окна в жилом доме и повисло на стене. В другом здании ветром сорвало крышу, в результате чего затопило квартиры на пяти этажах. Кроме того, из-за мощного ветра одно из сел осталось без газоснабжения.

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