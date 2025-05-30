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21:19, 30 мая 2025Мир

На Западе рассказали о с треском провалившемся плане Европы против России

Журналист Фази: План ЕС подорвать экономику России санкциями провалился
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Западный журналист Томас Фази в соцсети Х рассказал о том, что план Европы против России, направленный на подрыв экономики при помощи санкций, «с треском провалился».

Он напомнил, что с февраля 2022 года Евросоюз и США ввели самый жесткий санкционный режим в истории против России, чтобы изолировать страну от мировой экономической системы, однако спустя более чем три года стало ясно, что подобная идея потерпела фиаско.

«Рассказ о Европейском союзе, едином и решительном в защите ценностей и демократии, рухнул перед лицом суровой реальности: санкции послужили для того, чтобы подчинить национальные экономики воле Вашингтона и западноевропейских элит», — заявил Фази.

Он добавил, что ввод антироссийских санкций используется для оправдания сокращения социальных расходов, массовой безработицы и перехода к более авторитарному типу управления.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что санкции Европейского союза не способны повлиять на Россию. По его словам, Брюссель ввел ряд санкций против Москвы, которые не могут парализовать российскую военную экономику.

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