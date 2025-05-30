Названа неочевидная польза черешни

Эндокринолог Хайкина: Черешня помогает при бессоннице

Черешня помогает уснуть при бессоннице, а также является полезной для сердца и иммунитета, считает детский врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. В беседе с «Газетой.Ru» она назвала неочевидную пользу ягод.

Врач отметила, что в черешни содержится мелатонин, который помогает наладить режим сна и бодрствования. Также в ягодах много фитоэстрогенов, полезных для нормализации женского гормонального фона, витамина С и цинка, необходимых для хорошей работы иммунитета.

Кроме того, по словам Хайкиной черешня богата калием. Он защищает сердце и сосуды от износа и заболеваний, а также участвует в выводе лишней жидкости из организма. Еще одним важным свойством черешни врач назвала противовоспалительный эффект. По ее словам, это особенно важно для людей, у которых бывают отеки или боль в суставов без видимой причины.

Ранее диетолог Ева Баутиста посоветовала пожилым людям чаще есть орехи и брокколи. По ее словам, в этих продуктах содержится комплекс веществ, защищающих мозг от повреждений.