Николай Расторгуев заработал на продюсерском центре десятки миллионов рублей

Николай Расторгуев заработал на продюсерском центре 30,9 млн рублей

Российский музыкант, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев заработал десятки миллионов рублей на своем продюсерском центре. Об этом стало известно порталу «Страсти».

«Компания Расторгуева в 2024 году принесла прибыль в размере 30,9 миллиона рублей. Чистый доход компании составил 14,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что годом ранее компания музыканта, занимающаяся производством видеоконтента и телевизионных программ, показала убытки в 1,7 миллиона рублей.

Ранее были раскрыты райдер и многомиллионный гонорар группы «Любэ». Оказалось, что музыканты получают до восьми миллионов рублей за час выступления. При этом в райдере группы нашли кефир, водку и виски.