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14:44, 30 мая 2025Культура

Николай Расторгуев заработал на продюсерском центре десятки миллионов рублей

Николай Расторгуев заработал на продюсерском центре 30,9 млн рублей
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский музыкант, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев заработал десятки миллионов рублей на своем продюсерском центре. Об этом стало известно порталу «Страсти».

«Компания Расторгуева в 2024 году принесла прибыль в размере 30,9 миллиона рублей. Чистый доход компании составил 14,8 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что годом ранее компания музыканта, занимающаяся производством видеоконтента и телевизионных программ, показала убытки в 1,7 миллиона рублей.

Ранее были раскрыты райдер и многомиллионный гонорар группы «Любэ». Оказалось, что музыканты получают до восьми миллионов рублей за час выступления. При этом в райдере группы нашли кефир, водку и виски.

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