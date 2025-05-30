Путин разрешил приватизировать оператора льготной ипотеки

Путин дал согласие на проведение IPO с сохранением госконтроля компании «Дом.РФ»

Президент России Владимир Путин разрешил провести первичное размещение акций (IPO) государственного оператора различных льготных ипотечных программ «Дом.РФ» при условии, что у государства сохранится доля в уставном капитале в размере не менее 50 процентов плюс одна акция. Соответствующий указ размещен на портале публикации правовых актов.

В настоящее время 100 акций института развития контролирует Росимущество. В прошлом году глава «Дом.РФ» Виталий Мутко предполагал, что приватизация может состояться во втором полугодии 2025 года. Тогда он подчеркивал, что частные средства необходимы, потому что компания близка к исчерпанию возможностей по привлечению капитала.

Минфин оценивает объем первого размещения в 15 миллиардов рублей. Мутко в феврале предполагал, что сумма может дойти до 20 миллиардов, но отмечал, что компания подождет момента, когда ключевая ставка немного снизится. В настоящее время она находится на уровне 21 процента.

Эксперты считают, что сумма выглядит довольно небольшой для российского рынка, поэтому выполнить планы по размещению реально. В то же время они полагают, что участием в «Дом.РФ» заинтересуются скорее институциональные, а не частные инвесторы, потому что показатели у компании выглядят не лучшим образом, а негативные новости рынка недвижимости оптимизма не добавляют.

Ранее «Дом.РФ» подсчитал, что с начала 2025 года по состоянию на начало мая выдача кредитов на жилье упала на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний чек по ипотеке достиг 4,4 миллиона рублей, срок кредитования — почти 26 лет. Оба показателя являются историческим максимумом.