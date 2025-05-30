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15:11, 30 мая 2025Культура

Раскрыт заработок Воробьева за сольный концерт

«Звездач»: Алексей Воробьев заработает более 1,8 миллиона рублей за концерт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актер и певец Алексей Воробьев заработает более 1,8 миллиона рублей за сольный концерт, который состоится в июне. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, стоимость билетов на мероприятие варьируется от 3,5 до 10 тысяч рублей. «При полной посадке зала концерт Воробьева принесет организаторам около 1 миллиона 802 тысяч рублей дохода», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алексей Воробьев женился на всемирно известной оперной певице, заслуженной артистке Татарстана, заслуженной артистке России Аиде Гарифуллиной. По словам источника, отношения пары завязались минувшей зимой.

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