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07:31, 30 мая 2025Наука и техника

Распространенный вирус помог в лечении смертельной болезни

Sci Immunol: Ученые адаптировали вирус герпеса для борьбы с онкологией
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Мичиганского университета нашли необычного союзника в борьбе с онкологией — вирус герпеса. Используя его способность управлять клеточной сигнализацией, исследователи усилили работу Т-клеток, отвечающих за уничтожение опухолей. Такой подход помог справиться с лимфомой и меланомой у лабораторных мышей. Исследование опубликовано в Science Immunology.

Вирус герпеса веками эволюционировал, чтобы активировать нужные ему сигнальные пути внутри клеток. Ученые адаптировали этот механизм: они соединили белок вируса с ферментом LCK в Т-клетках, усилив активацию сигнального пути JAK-STAT5 — ключевого для устойчивости и активности иммунных клеток в агрессивной опухолевой среде.

Результаты показали: у мышей с лимфомой и меланомой функция Т-клеток сохранялась дольше, а иммунный ответ был сильнее. Это особенно важно, поскольку опухоли часто подавляют активность иммунной системы, снижая эффективность иммунотерапии.

Пока что метод проходит доклиническую проверку. Ученые подчеркивают, что безопасность вирусной инженерии должна быть тщательно оценена перед переходом к тестированию на людях. Но уже сейчас работа открывает новые горизонты для персонализированной и более устойчивой терапии рака.

Ранее, в марте 2025 года ученые представили тревожные данные о вирусе простого герпеса. Оказалось, что он способен проникать в мозг через носовую полость, вызывая воспаление, ухудшение памяти и координации.

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