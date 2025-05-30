Россиянин побоялся отдавать сына в детский дом и расправился с ним

В Петербурге отец убил 7-летнего сына, чтобы не сдавать его в детский дом

В Петербурге отец расправился с семилетним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 29 мая в квартире дома на Петерговском шоссе правоохранители нашли мальчика. Его отец без признаков жизни находился около этого дома. Следователи считают, что после совершения преступления россиянин расправился с собой.

Предположительно, мужчина удушил сына подушкой, чтобы тот не попал в детский дом после кончины отца, уточняет РЕН ТВ. Он был уверен, что мальчик будет никому не нужен.

Ранее в Липецкой области внучка расправилась с бабушкой.