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22:24, 30 мая 2025Россия

Россиянин пострадал в результате атаки FPV-дрона

Губернатор Богомаз: Житель поселка Уборки пострадал при атаке FPV-дрона
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В результате атаки украинского FPV-дрона в поселке Уборки пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления!» — написал Богомаз.

Губернатор Брянской области призвал жителей региона сохранять бдительность.

Ранее при ударе FPV-дрона пострадал 66-летний житель села Сухиновка Глушковского района Курской области. У мужчины зафиксировали проникающие осколочные ранения брюшной области, левой ноги и руки, а также непроникающие множественные осколочные ранения груди.

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