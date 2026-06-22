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16:28, 22 июня 2026Авто

Автомобильный рынок России ожил

Аналитик Целиков: Продажи новых легковых машин выросли на 27 %
Марина Аверкина

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

За минувшую неделю (с 15 по 21 июня) российский автомобильный рынок сумел восстановиться после падения продаж, случившегося неделей ранее, указал аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале. За отчетный период россияне приобрели чуть больше 28 тысяч новых легковых машин, что на 27 процентов лучше показателя периода с 8 по 14 июня.

Похожая ситуация сложилась в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV). Здесь за неделю реализовали 1278 машин, добившись роста почти на четверть. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года пока сохраняется снижение на 13 процентов.

Продажи грузового автотранспорта подскочили почти на 31,6 процента, достигнув отметки в 913 единиц, но на той же неделе 2025-го грузовиков продали на 1,5 процента больше, уточнил эксперт.

«Исходя из текущей недельной статистики, в июне ожидаю продажи на уровне мая (в районе 110 тысяч новых легковых автомобилей)», — спрогнозировал Целиков.

Ранее эксперты рассказали, какие самые дешевые новые кроссоверы можно купить в России. На приобретение этих пяти моделей россиянам потребуется менее двух миллионов рублей.

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