РВСН получили тренажеры для отработки стрельбы

«Ростех»: РВСН получили тренажеры для отработки навыков стрельбы

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России получили тренажеры для отработки навыков стрельбы. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Поставку мобильного программно-аппаратного тренажера, включающего до 40 автоматических мишенных установок, осуществил холдинг «Ремвооружение».

«С помощью комплекса можно создавать сложную тактическую обстановку и моделировать различные сценарии подготовки военнослужащих», — заявили в «Ростехе».

В апреле начальник отдела виртуальной реальности компании «Софтлаб-Нск» Василий Бартош заявил, что отсутствие у России лунных тренажеров объясняется нехваткой снимков поверхности естественного спутника Земли.

Тогда же он сказал, что разработку космического тренажера для экипажей Российской орбитальной станции планируют завершить до конца 2027 года.