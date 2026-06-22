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16:34, 22 июня 2026Наука и техника

РВСН получили тренажеры для отработки стрельбы

«Ростех»: РВСН получили тренажеры для отработки навыков стрельбы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России получили тренажеры для отработки навыков стрельбы. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Поставку мобильного программно-аппаратного тренажера, включающего до 40 автоматических мишенных установок, осуществил холдинг «Ремвооружение».

«С помощью комплекса можно создавать сложную тактическую обстановку и моделировать различные сценарии подготовки военнослужащих», — заявили в «Ростехе».

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В апреле начальник отдела виртуальной реальности компании «Софтлаб-Нск» Василий Бартош заявил, что отсутствие у России лунных тренажеров объясняется нехваткой снимков поверхности естественного спутника Земли.

Тогда же он сказал, что разработку космического тренажера для экипажей Российской орбитальной станции планируют завершить до конца 2027 года.

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