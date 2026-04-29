17:48, 29 апреля 2026

Отсутствие у России лунных тренажеров объяснили

Иван Потапов
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Отсутствие у России лунных тренажеров объясняется нехваткой снимков поверхности естественного спутника Земли. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела виртуальной реальности компании «Софтлаб-Нск» Василий Бартош.

Специалист отметил особенности мягкой посадки космического аппарата на поверхность Луны. «Во-первых, спутник летит вокруг Луны на более низкой орбите. Во-вторых, прилунение нужно отрабатывать, соответственно, поскольку на более низкой орбите, несмотря на то, что Луна меньше, изображение должно иметь более хорошее разрешение, более хорошую детализацию, чем те фото, которыми мы пользуемся», — заявил специалист.

По его словам, имеющихся у госкорпорации «Роскосмос» лунных снимков недостаточно для отработки высадки космонавтов на поверхность естественного спутника Земли.

Материалы по теме:
США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли
США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли
2 апреля 2026
Первый за полвека полет человека к Луне: лучшие кадры самой дальней пилотируемой космической миссии
Первый за полвека полет человека к Луне:лучшие кадры самой дальней пилотируемой космической миссии
11 апреля 2026
CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю
CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю
7 апреля 2026

Ранее Бартош заявил, что разработку космического тренажера для экипажей Российской орбитальной станции (РОС) планируется завершить до конца 2027 года.

В феврале заведующая отделом физиологии гравитационной устойчивости человека Института медико-биологических проблем Российской академии наук Елена Фомина сообщила, что перспективная РОС получит силовой тренажер, занятия на котором позволят космонавтам снизить негативное влияние невесомости на организм.

    В «Северстали» ответили на призыв к Мордашову вернуть в Россию что-то из офшоров

    Иностранец на улице избил и изнасиловал россиянку

    Стало известно о дисквалификации украинца Мудрика на четыре года за допинг

    Мерцу предрекли место в истории как «канцлеру-лжецу»

    Затянутый под щетку трактора 12-летний школьник из Москвы залез на технику из-за любви

    В Москве девушка решила изобразить успешную жизнь с целью впечатлить парня и прогадала

    В центре Москвы перекрыли движение

    В сети восхитились внешностью вышедшей в свет 14-летней дочери певицы Пинк

    Отсутствие у России лунных тренажеров объяснили

    Известный стример из Казахстана заявил о депортации из России

    Все новости
