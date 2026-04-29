Отсутствие у России лунных тренажеров объяснили

«Софтлаб-Нск»: Отсутствие у РФ лунных тренажеров объясняется нехваткой снимков

Отсутствие у России лунных тренажеров объясняется нехваткой снимков поверхности естественного спутника Земли. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела виртуальной реальности компании «Софтлаб-Нск» Василий Бартош.

Специалист отметил особенности мягкой посадки космического аппарата на поверхность Луны. «Во-первых, спутник летит вокруг Луны на более низкой орбите. Во-вторых, прилунение нужно отрабатывать, соответственно, поскольку на более низкой орбите, несмотря на то, что Луна меньше, изображение должно иметь более хорошее разрешение, более хорошую детализацию, чем те фото, которыми мы пользуемся», — заявил специалист.

По его словам, имеющихся у госкорпорации «Роскосмос» лунных снимков недостаточно для отработки высадки космонавтов на поверхность естественного спутника Земли.

Ранее Бартош заявил, что разработку космического тренажера для экипажей Российской орбитальной станции (РОС) планируется завершить до конца 2027 года.

В феврале заведующая отделом физиологии гравитационной устойчивости человека Института медико-биологических проблем Российской академии наук Елена Фомина сообщила, что перспективная РОС получит силовой тренажер, занятия на котором позволят космонавтам снизить негативное влияние невесомости на организм.