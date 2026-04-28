В России разработают тренажер для РОС

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:11, 28 апреля 2026

«Софтлаб-Нск»: Разработку космического тренажера для РОС завершат в 2027 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Разработку космического тренажера для экипажей Российской орбитальной станции (РОС) планируют завершить до конца 2027 года. Об этом начальник отдела виртуальной реальности компании «Софтлаб-Нск», участвующей в разработке, Василий Бартош рассказал ТАСС.

«Первоначальный срок был такой. До конца 2027 года мы должны сделать тренажер», — сказал он.

Бартош добавил, что техническое наполнение разработки будет более современным, чем то, что используется при подготовке космонавтов для Международной космической станции. Тренажер построят на основе отечественных комплектующих. Частота кадров в новой системе составит 50 герц вместо 60.

В феврале стало известно, что перспективная РОС получит силовой тренажер, который позволит космонавтам снизить негативное влияние невесомости на организм.

В апреле 2025 года заведующий лабораторией психофизиологического обеспечения полетов и экстремальной деятельности Института медико-биологических проблем РАН Олег Рюмин сообщил, что ученые испытывают очки виртуальной реальности для применения на РОС.

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok