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00:15, 14 апреля 2025Наука и техника

В России испытают очки виртуальной реальности для РОС

ИМБП РАН: Ученые тестируют очки виртуальной реальности для РОС
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Ученые испытывают различные очки виртуальной реальности для применения на перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Очки хотят использовать для оказания психологической поддержки космонавтам, сообщил ТАСС врач-психолог, заведующий лабораторией психофизиологического обеспечения полетов и экстремальной деятельности Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Рюмин.

Он отметил, что пока технологию виртуальной реальности не применяют, но ее оттачивают в ходе различных экспериментов, включая длительный изоляционный эксперимент SIRIUS. Рюмин подчеркнул, что в ходе тестирования различных очков исследователи получили положительную оценку от членов экипажей.

«По их словам, технология очень здорово помогает в условиях длительной изоляции. Сейчас мы находимся на стадии тестирования различных очков виртуальной реальности, которые можно будет использовать на перспективной РОС», — сказал заведующий лабораторией.

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Специалист подчеркнул, что технология будет актуальна не только на борту станции, но и в ходе перспективных межпланетных полетов. Очки могут оказать поддержку космонавтам, которые длительное время находятся в условиях дефицита информации.

В январе генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что запуск научно-энергетического модуля перспективной РОС намечен на конец 2027 года.

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