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17:42, 28 января 2025Наука и техника

Первый модуль РОС запустят в 2027 году

Академик Соловьев: Запуск первого модуля РОС намечен на декабрь 2027 года
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: КЦ "Южный" / Роскосмос / РИА Новости

Запуск научно-энергетического модуля (НЭМ) перспективной Российской орбитальной станции (РОС) намечен на конец 2027 года. Об этом сообщил генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев, передает ТАСС.

«Первый модуль мы планируем запустить в декабре 2027 года», — сообщил он.

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В декабре 2024 года Соловьев сообщил, что первые десять транспортных грузовых кораблей «Прогресс-РОС» запустят к РОС с космодрома Байконур, после чего их начнут запускать с Восточного.

В августе госкорпорация «Роскосмос» показала макет свободнолетающего коммерческого модуля РОС с двумя обзорными иллюминаторами на международном военно-техническом форуме «Армия-2024». Модуль можно оснастить телескопом или роботизированной рукой.

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