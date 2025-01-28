Первый модуль РОС запустят в 2027 году

Академик Соловьев: Запуск первого модуля РОС намечен на декабрь 2027 года

Запуск научно-энергетического модуля (НЭМ) перспективной Российской орбитальной станции (РОС) намечен на конец 2027 года. Об этом сообщил генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев, передает ТАСС.

«Первый модуль мы планируем запустить в декабре 2027 года», — сообщил он.

В декабре 2024 года Соловьев сообщил, что первые десять транспортных грузовых кораблей «Прогресс-РОС» запустят к РОС с космодрома Байконур, после чего их начнут запускать с Восточного.

В августе госкорпорация «Роскосмос» показала макет свободнолетающего коммерческого модуля РОС с двумя обзорными иллюминаторами на международном военно-техническом форуме «Армия-2024». Модуль можно оснастить телескопом или роботизированной рукой.