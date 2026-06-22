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16:28, 22 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России оценили влияние конфликта президентов Польши и Украины на ВСУ

Депутат Колесник: ЕС будет помогать Киеву, несмотря на отзыв Польшей ордена у Зеленского
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и лидером Украины Владимиром Зеленским из-за отзыва ордена Белого Орла никак не отразится на ходе украинского конфликта и ВСУ, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что Евросоюз (ЕС) продолжит поддержку Киева, а Варшава — оплату Starlink.

«На ходе конфликта отзыв этой награды не скажется никак. Это Навроцкий, надо отдать ему должное, проявил принципиальность. Но в конечном итоге это все превратилось в склоку», — заявил депутат.

По его словам, единственное, на что мог повлиять конфликт Навроцкого с Зеленским из-за отзыва почетной награды, — планирование маршрутов украинского лидера. Зеленский, считает парламентарий, будет попросту облетать Польшу стороной. Однако на поддержке со стороны Евросоюза, заявил он, это не скажется.

«Ничего не изменится. Это все кухонные склоки Евросоюза, не более», — заключил Колесник.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Это произошло, после того как украинский лидер присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Вскоре Зеленский демонстративно избавился от награды, отослав ее по почте в Варшаву.

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