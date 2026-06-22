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Забота о себе
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16:31, 22 июня 2026Забота о себе

Раскрыты правила спасения от варикоза летом

Флеболог Некрасов: Чтобы спастись от варикоза летом, нужно избегать горячих ванн
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rabizo Anatolii / Shutterstock / Fotodom

Врач-флеболог, сосудистый хирург Дмитрий Некрасов раскрыл правила, которые помогут спастись от варикоза летом. Рекомендациями он поделился с KP.RU.

В первую очередь доктор посоветовал избегать летом перегрева и не находиться подолгу на солнце с 11:00 до 16:00. Некрасов также призвал не принимать в жаркую погоду горячие ванны, отказаться от горячих обертываний, а также не злоупотреблять баней или сауной.

Доктор добавил, что летом важно защищать кожу от солнца, следить за питьевым режимом, носить свободную одежду из натуральных тканей и удобную обувь. Кроме того, врач порекомендовал избегать тяжелых физических нагрузок и следить за тем, чтобы в рационе не было избытка соли или алкоголя.

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Чтобы снизить риск варикоза, флеболог также посоветовал летом есть фрукты и овощи, богатые калием: арбузы, абрикосы, бананы, картофель, помидоры, брокколи и свеклу. Помимо этого, Некрасов призвал перед сном принимать контрастный душ, чтобы улучшить кровообращение в сосудах ног. Доктор также порекомендовал несколько раз в день класть ноги на стул или табурет.

По словам врача, тем, у кого диагностирован варикоз, летом нужно носить компрессионные гольфы. «В современных моделях из тонких, дышащих материалов не тяжело в жару, они поддерживают стенки сосудов и улучшают отток крови», — уточнил он.

Ранее сосудистый невролог Адил Попалзай предупредил, что иногда икота может быть симптомом инсульта. Врач также объяснил, какими еще симптомами сопровождается такая икота.

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