Сотрудника Пентагона арестовали за попытку шпионажа

Сотрудника Пентагона обвинили в попытке передачи секретных данных

Сотрудника Равзедывательного управления Минобороны США обвинили в попытке передать секретные сведения представителю иностранного правительства. Об этом сообщает Минюст.

В ведомстве отметили, что 28-летний Натан Вилас Латч был арестован в месте, где он договорился передать конфиденциальные документы лицу. Операция ФБР проводилась в общественном парке в штате Виргиния. «Первого мая обвиняемый направился в указанное место и оставил там некий предмет. После его ухода ФБР изъяло предмет, который оказался флешкой, на которой содержалось сообщение от Латча и несколько напечатанных документов, каждый из которых содержал информацию, отмеченную грифом "Секретно" или "Совершенно секретно"», — говорится в сообщении.

В октябре прошлого года Московский городской суд вынес приговор в отношении IT-специалиста Фируза Дадобоева за попытку передать Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США данные, относящиеся к государственной тайне. Еме назначили 13,5 лет в колонии строгого режима, а также штраф в размере 300 тысяч рублей.