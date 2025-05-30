Кимаковский: ВС России успешно продвигаются на южнодонецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России успешно продвигаются на южнодонецком направлении. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«С 11 мая у нас достаточно серьезные наступательные бои идут. Если брать по динамике, то от Дзержинска (украинское название — Торецк) до Красноармейска (украинское название — Покровск) и ниже до Богатыря у нас фактически все южнодонецкое направление горит. И горит в нашу пользу», — заявил он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко назвал южнодонецкое направление самым успешным фронтом за неделю. По его словам, на некоторых участках местности ВС России вплотную приблизились к границе с Днепропетровской областью.

Также военный корреспондент Александр Коц рассказал о зачистке южнодонецкого направления от ВСУ. Он сообщил, что российские войска заняли село Зеленое Поле.