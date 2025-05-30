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12:40, 30 мая 2025Россия

В РПЦ посоветовали «вымирающей России» равняться на США в одном вопросе

Митрополит Екатеринбургский Евгений призвал россиян равняться на «Симпсонов»
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Сериал «Симпсоны»

Мультипликаторов из «вымирающей России» призвали равняться на мультсериал из США «Симпсоны» в вопросе отображения счастливой семьи. Это посоветовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), видео его выступления публикует Telegram-канал «Екатское чтиво».

По словам архиерея РПЦ, именно «Симпсоны» десятки лет транслируют на аудиторию идеи традиционных ценностей, демонстрируя дружную многодетную семью. Митрополит Евгений добавил, что подход российских мультипликаторов иной — в их продукции герои часто живут по одиночке, и счастливы этому.

«Вымирающая Россия не создала чего-то похожего. Наши мультфильмы, при всех их достоинствах и поучительности, в этом смысле не создали привлекательный образ взрослой и счастливой семьи», — объявил митрополит.

Ранее в РПЦ рассказали об одержимых демонами талантливых детях.

ЖЗЛ
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