Евродепутат Картайзер: Россия чистая, красивая и безопасная

Россия и, в частности, ее столица Москва чистая, красивая и безопасная. Своими впечатлениями о стране поделился депутат Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости.

«Я был в Эрмитаже, дважды посетил Кремль. Вчера утром был у мавзолея Ленина. У меня не так много времени, но каждый раз я стараюсь увидеть что-то новое в России. Это потрясающая страна, а Москва — прекрасный город», — отметил евродепутат.

По словам Картайзера, на Западе многие не знают и не задумываются о том, насколько Россия интересная страна с точки зрения туризма. Он подчеркнул, что считает ее «очень красивой, чистой и безопасной».

Ранее Картайзер заявил, что Украина не сможет добиться успеха в военном противостоянии с Россией, и в долгосрочной перспективе именно Москва выйдет победителем. Кроме того, он указал на то, что военная помощь Запада Киеву не способствует урегулированию конфликта, а только лишь продлевает его.