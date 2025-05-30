В Канаде раскрыли планы по помощи Украине

Цмоць: ВМС Канады готовы принять участие в разминировании Черного моря

Военно-морские силы (ВМС) Канады готовы принять участие в разминировании Черного моря в рамках дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявила посол Канады в Украине Наталка Цмоць во время трансляции Black Sea Security Forum.

«Какой будет наша дальнейшая поддержка Украины? Например, у нас есть канадские ВМС, которые готовы помогать с разминированием Черного моря», — сказала дипломат.

Также она подчеркнула, что Оттава продолжит оказывать помощь Киеву. «Канада с Европой и Украиной», — добавила она.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина рассказала о планах Канады конфисковать и передать Киеву российский самолет Ан-124 «Руслан».