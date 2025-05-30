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20:02, 30 мая 2025Наука и техника

В России испытали FPV-дробовик

В России испытали дрон с дробовиком для перехвата БПЛА противника
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

FPV-дрон с дробовиком, предназначенный для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника, испытали российские военные. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи, сделанной камерой перехватчика, видна попытка сбития дрона самолетного типа. Беспилотник с двумя дробовиками приблизился к цели и совершил выстрел. На ролике видно облако дроби, вылетевшее в сторону цели.

Беспилотник на видео получил два безоткатных дробовика, которые позволяют поразить две цели. После выстрела квадрокоптер сохранил стабильность.

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Ранее в мае на видео показали применение дрона противовоздушной обороны «Елка». Аппарат перехватил разведывательный беспилотник противника. После захвата цели дрон автоматически идет к ней.

В сентябре 2024 года стало известно, что в зоне специальной военной операции начали опытную эксплуатацию дрона с безоткатным орудием для поражения других беспилотников. Орудие стреляет в противоположные стороны для гашения отдачи.

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