Аналитик Берлетик: Россия стабильно выполняет свои задачи на Украине

Западные СМИ полагают, что Россия не сможет достичь своих задач на Украине, но они ошибаются. Об этом заявил военный аналитик Брайан Берлетик.

«Говорят, что России понадобится более сотни лет, чтобы занять всю территорию Украины с такими темпами наступления. Но они забывают, что это не главная цель. Россия наступает там, где украинцы отступили, потому что у них нет ресурсов, чтобы держать фронт», — сказал он.

По его словам, если бы Россия действительно проигрывала, то Запад не пытался бы навязать ей 30-дневное перемирие. Берлетик напомнил о примерах других конфликтов, где линии фронта могут не меняться годами, а затем рухнуть в считанные дни из-за истощения одной из сторон.

Ранее бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор предрек конец НАТО и Евросоюза из-за Украины. По его словам, две институции остаются продуктом холодной войны и «никто не хочет признавать, что мир изменился».