WP: Верховный суд США разрешил Трампу депортировать 500 тысяч мигрантов

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа депортировать 500 тысяч мигрантов. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Верховный суд, разделившийся во мнениях, в пятницу разрешил администрации Трампа на данный момент аннулировать временный правовой статус более 530 тысяч мигрантов с Кубы, из Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, которым было разрешено жить и работать в Соединенных Штатах на время рассмотрения их иммиграционных дел», — говорится в материале.

Это решение стало вторым случаем за последние недели, когда Верховный суд одобрил прекращение программ, защищающих иммигрантов, ищущих убежище. В мае судьи разрешили администрации Трампа отменить временную защиту, которая позволяла почти 350 тысячам венесуэльцев жить и работать в США.

Ранее власти США, включая министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, захотели создать реалити-шоу, где мигранты будут бороться за получение гражданства. Согласно проекту, участники будут выполнять самые разные и необычные задания, включая работу в шахтах недалеко от Сан-Франциско, сбор ракеты в НАСА и ее отправку в космос.