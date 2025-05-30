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18:39, 30 мая 2025Мир

Верховный суд США разрешил Трампу депортировать 500 тысяч мигрантов

WP: Верховный суд США разрешил Трампу депортировать 500 тысяч мигрантов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Unsplash

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа депортировать 500 тысяч мигрантов. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Верховный суд, разделившийся во мнениях, в пятницу разрешил администрации Трампа на данный момент аннулировать временный правовой статус более 530 тысяч мигрантов с Кубы, из Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, которым было разрешено жить и работать в Соединенных Штатах на время рассмотрения их иммиграционных дел», — говорится в материале.

Это решение стало вторым случаем за последние недели, когда Верховный суд одобрил прекращение программ, защищающих иммигрантов, ищущих убежище. В мае судьи разрешили администрации Трампа отменить временную защиту, которая позволяла почти 350 тысячам венесуэльцев жить и работать в США.

Ранее власти США, включая министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, захотели создать реалити-шоу, где мигранты будут бороться за получение гражданства. Согласно проекту, участники будут выполнять самые разные и необычные задания, включая работу в шахтах недалеко от Сан-Франциско, сбор ракеты в НАСА и ее отправку в космос.

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