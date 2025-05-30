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02:56, 30 мая 2025Бывший СССР

Военблогер рассказал о пытках военных ВСУ для их перевода в штурмовые отряды

Военкор Романов: ВСУ пытками заставляют военных перевестись в штурмовые отряды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Iryna Rybakova / 93rd Separate Mechanized Brigade of the UAF / Reuters

Военный блогер Владимир Романов показал, как в Вооруженных силах Украины (ВСУ) пытками заставляют военнослужащих перевестись в штурмовые отряды. Видео он разместил в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как измученный боец стоит с лопатой в глубокой яме, и от него требуют подписать рапорт о переводе. Позднее к нему по очереди спускаются другие военные, которые начинают его избивать ногами, а после угрожают отрубить руку и пробить голову. После этих пыток украинец соглашается поставить подпись на бумаге, однако его продолжают бить. «Вольные люди», — поиронизировал военкор.

Ранее взятые в плен бойцы 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ рассказали, что украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) «выгребли» почти все мужское население из сел во Львовской и Житомирской областях на западе страны. Один из военных рассказал, что военкомы забирают всех подряд, не обращая внимания на возраст и состояние здоровья. На фронт отправили даже инвалидов и запойных алкоголиков. В итоге в селах остались только женщины, старики и дети.

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