Военкор Романов: ВСУ пытками заставляют военных перевестись в штурмовые отряды

Военный блогер Владимир Романов показал, как в Вооруженных силах Украины (ВСУ) пытками заставляют военнослужащих перевестись в штурмовые отряды. Видео он разместил в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как измученный боец стоит с лопатой в глубокой яме, и от него требуют подписать рапорт о переводе. Позднее к нему по очереди спускаются другие военные, которые начинают его избивать ногами, а после угрожают отрубить руку и пробить голову. После этих пыток украинец соглашается поставить подпись на бумаге, однако его продолжают бить. «Вольные люди», — поиронизировал военкор.

Ранее взятые в плен бойцы 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ рассказали, что украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов) «выгребли» почти все мужское население из сел во Львовской и Житомирской областях на западе страны. Один из военных рассказал, что военкомы забирают всех подряд, не обращая внимания на возраст и состояние здоровья. На фронт отправили даже инвалидов и запойных алкоголиков. В итоге в селах остались только женщины, старики и дети.