Восьмилетнюю девочку подожгли на автобусной остановке в российском регионе

В Кировской области сверстники подожгли восьмилетнюю девочку

В деревне Самоулки Кировской области сверстники подожгли восьмилетнюю девочку. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, инцидент произошел 28 мая на автобусной остановке. Ребенка госпитализировали с ожогами плеча и груди первой и второй степени. Состояние девочки, а также обстоятельства происшествия пока неизвестны. В деле разбираются правоохранители.

Ранее в Башкирии двое детей загорелись во время игры с зажигалкой и баллоном с горючей жидкостью. Пострадавших госпитализировали с ожогами первой и второй степени.

Похожий случай произошел в январе Ростовской области. Там смертельные ожоги во время игры с огнем получил 13-летний подросток. Как стало известно, мальчик поднес пламя к аэрозольному баллону, в результате чего оно перекинулось на несовершеннолетнего.