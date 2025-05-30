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19:18, 30 мая 2025Мир

Запад предостерегли от попыток давления на Россию

Дизен: Попытки давления на Россию приведут к эскалации конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Попытки давления на Россию со стороны западных стран приведут к эскалации конфликта на Украине. Об этом предупредил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в статье для Substack.

«Несмотря на то что ситуация для НАТО и Украины становится все хуже и хуже, европейцы и Зеленский по-прежнему не хотят выполнять требования России и вместо этого усиливают риторику и действия», — говорится в тексте.

Дизен отметил, что самообман и отчаяние могут привести к очень опасной ситуации в ближайшие недели и месяцы.

По его словам, Россия уже победила в конфликте, поскольку украинские военные истощены, а страны НАТО уже опустошили свои склады оружия.

Ранее Дизен заявил, что у Запада кончились инструменты давления на Россию в вопросе завершения конфликта на Украине. Он отметил, что Россия становится сильнее с каждым днем и не собирается отказываться от заявленных требований, как бы Запад не пытался угрожать Москве.

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