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05:00, 31 мая 2025МирЭксклюзив

Шансы на выздоровление от болезни Байдена оценили

Биолог Баранова: Лечение Байдена имеет шансы на успех
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Mandel Ngan / Pool / Reuters

Шансы на выздоровление бывшего президента США Джо Байдена от рака простаты ненулевые. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Если у пациента в опухоли имеется сильная мутационная нагрузка, а локальный иммунитет по отношению к опухоли подавлен, то можно попытаться восстановить его работу», — описала она один из вариантов лечения больных с подобным диагнозом.

Вместе с тем при некоторых вариантах оказать реальную помощь бывшему американскому лидеру будет сложно. Кроме того, даже лучший из сценариев лечения гораздо эффективнее работает у молодых людей, но и в случае с 82-летним человеком шансы на успех сохраняются.

Ранее главный онколог Европейской клиники Андрей Пылев прокомментировал диагноз Джо Байдена. По его словам, диагнозы рака простаты ставят многим мужчинам в возрасте бывшего президента США и разговоры .

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