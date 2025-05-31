Шансы на выздоровление от болезни Байдена оценили

Биолог Баранова: Лечение Байдена имеет шансы на успех

Шансы на выздоровление бывшего президента США Джо Байдена от рака простаты ненулевые. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Если у пациента в опухоли имеется сильная мутационная нагрузка, а локальный иммунитет по отношению к опухоли подавлен, то можно попытаться восстановить его работу», — описала она один из вариантов лечения больных с подобным диагнозом.

Вместе с тем при некоторых вариантах оказать реальную помощь бывшему американскому лидеру будет сложно. Кроме того, даже лучший из сценариев лечения гораздо эффективнее работает у молодых людей, но и в случае с 82-летним человеком шансы на успех сохраняются.

Ранее главный онколог Европейской клиники Андрей Пылев прокомментировал диагноз Джо Байдена. По его словам, диагнозы рака простаты ставят многим мужчинам в возрасте бывшего президента США и разговоры .