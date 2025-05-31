Боец ВСУ открыл огонь из автомата в центре Харькова

Боец ВСУ открыл огонь в центре Харькова

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыл огонь из автомата в центре Харькова. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Известно, что военный агрессивно реагировал на прохожих, а когда его попытались успокоить, начал стрелять. По данным украинских Telegram-каналов, боец ВСУ стрелял в воздух, никто не пострадал.

В настоящий момент мужчину пытается задержать спецназ.

Ранее житель Угледара в Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что подразделения ВСУ вели перестрелки между собой. По словам очевидца, украинские бойцы стреляли друг по другу для получения дополнительных выплат.

