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17:56, 31 мая 2025Бывший СССР

Боец ВСУ открыл огонь из автомата в центре Харькова

Боец ВСУ открыл огонь в центре Харькова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыл огонь из автомата в центре Харькова. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Известно, что военный агрессивно реагировал на прохожих, а когда его попытались успокоить, начал стрелять. По данным украинских Telegram-каналов, боец ВСУ стрелял в воздух, никто не пострадал.

В настоящий момент мужчину пытается задержать спецназ.

Ранее житель Угледара в Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что подразделения ВСУ вели перестрелки между собой. По словам очевидца, украинские бойцы стреляли друг по другу для получения дополнительных выплат.

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