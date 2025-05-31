Финского депутата уволили за пророссийскую позицию

Yle: Финского депутата горсовета Девяткина уволили за пророссийскую позицию

Финского депутата городского совета Лаппеенранта из фракции Союза левых сил Ивана Девяткина уволили за пророссийскую позицию. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что формальным поводом для увольнения парламентария, выступающего против закрытия границы России и Финляндии, послужило некорректное поведение, когда он повышал голос на заседании фракции.

«Я принес извинения за это, и фракция их приняла. Признаю, что был неправ, повысив голос», — извинился Девяткин, отметив, что ему так и не объяснили, в чем именно заключается его проступок.

Ранее Финляндия начала военные учения Karelian Sword 25 с участием пяти тысяч военнослужащих вблизи границ России.