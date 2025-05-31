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17:19, 31 мая 2025Мир

Финского депутата уволили за пророссийскую позицию

Yle: Финского депутата горсовета Девяткина уволили за пророссийскую позицию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: @Ivan.Deviatkin

Финского депутата городского совета Лаппеенранта из фракции Союза левых сил Ивана Девяткина уволили за пророссийскую позицию. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что формальным поводом для увольнения парламентария, выступающего против закрытия границы России и Финляндии, послужило некорректное поведение, когда он повышал голос на заседании фракции.

«Я принес извинения за это, и фракция их приняла. Признаю, что был неправ, повысив голос», — извинился Девяткин, отметив, что ему так и не объяснили, в чем именно заключается его проступок.

Ранее Финляндия начала военные учения Karelian Sword 25 с участием пяти тысяч военнослужащих вблизи границ России.

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