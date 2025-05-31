Главу Кемеровского района арестовали

Главу Кемеровского района Коляденко арестовали по делу о превышении полномочий

Кемеровский районный суд до 29 июля заключил под стражу главу Кемеровского муниципального округа Марину Коляденко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенный пресс-центр судов региона.

Известно, что Коляденко стала второй фигуранткой дела о превышении полномочий ее первого заместителя Татьяны Коноваловой, которую также задержали и арестовали еще в феврале. Последнюю обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для сирот (часть 3 статьи 285 УК РФ). По этому же делу задержали и Коляденко.

Согласно предоставленным органами предварительного расследования материалам, в марте 2023 года Коляденко вступила в преступный сговор с Коноваловой на совершение злоупотребления должностными полномочиями группой лиц по предварительному сговору. В частности, были заключены 35 муниципальных контрактов на приобретение квартир путем инвестирования в строительство, условиями которых предусмотрена передача квартир в срок не позднее 1 ноября 2023 года.

После этого чиновницы перечислили на счета строительной фирмы 89-90 процентов аванса от цены контрактов. По версии следствия, сумма, выплаченная по контракту, составила 294 миллиона рублей. Условия контракта выполнены не были, тем самым фигурантки совершили злоупотребление должностными полномочиями, которое привело к значительному ущербу бюджета муниципального образования Кемеровского муниципального округа.

По данным следствия, ущерб бюджету составил не менее 27 946 100 рублей.

Ранее в мае мещанский суд Москвы приговорил бывшего главу подразделения Росатома Геннадия Сахарова к 12 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму в 32,6 миллиона рублей.