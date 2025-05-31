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15:06, 31 мая 2025Россия

Индия подтвердила потерю самолетов в конфликте с Пакистаном

Индийский генерал Чаухан подтвердил потерю самолетов в конфликте с Пакистаном
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Начальник штаба обороны индийских вооруженных сил генерал Анил Чаухан подтвердил, что страна потеряла несколько самолетов во время конфликта с Пакистаном. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Важно не то, что самолеты упали, а почему они упали», — сказал он.

Генерал также назвал абсолютно неверными заявления Исламабада о том, что пакистанские военные сбили шесть самолетов Индии. Чаухан при этом не уточнил точное количество истребителей, которые потеряли Вооруженные силы Индии.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил о том, что ему удалось убедить стороны конфликта согласиться на прекращение огня. Затем Agence France-Presse (AFP) сообщило, что Индия и Пакистан пришли к соглашению об отводе войск на позиции мирного времени к концу мая.

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