Индия подтвердила потерю самолетов в конфликте с Пакистаном

Индийский генерал Чаухан подтвердил потерю самолетов в конфликте с Пакистаном

Начальник штаба обороны индийских вооруженных сил генерал Анил Чаухан подтвердил, что страна потеряла несколько самолетов во время конфликта с Пакистаном. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Важно не то, что самолеты упали, а почему они упали», — сказал он.

Генерал также назвал абсолютно неверными заявления Исламабада о том, что пакистанские военные сбили шесть самолетов Индии. Чаухан при этом не уточнил точное количество истребителей, которые потеряли Вооруженные силы Индии.

10 мая президент США Дональд Трамп заявил о том, что ему удалось убедить стороны конфликта согласиться на прекращение огня. Затем Agence France-Presse (AFP) сообщило, что Индия и Пакистан пришли к соглашению об отводе войск на позиции мирного времени к концу мая.