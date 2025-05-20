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14:33, 20 мая 2025Мир

Индия и Пакистан согласились отвести войска

AFP: Индия и Пакистан отведут войска на позиции мирного времени к концу мая
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Shakil Adil / Reuters

Индия и Пакистан пришли к соглашению об отводе войск на позиции мирного времени к концу мая. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пакистанский источник.

«Войска отведут на позиции, которые они занимали до начала конфликта, к концу мая», — сказал собеседник агентства.

Отношения между странами обострились после теракта в контролируемом Индией регионе Джамму и Кашмир, в ходе которого боевики открыли огонь по туристам. В ответ Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур» и нанесли удары по расположенным на территории Пакистана лагерям террористов.

10 мая президент США Дональд Трамп сообщил о том, что ему удалось убедить стороны конфликта согласиться на прекращение огня.

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