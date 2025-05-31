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23:40, 31 мая 2025Мир

Иран назвал новый доклад МАГАТЭ политизированным и выразил протест

МИД Ирана назвал новый доклад МАГАТЭ политизированным и выразил протест
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

МИД Ирана назвал новый доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) политизированным и выразил протест против его содержания.

Тегеран обратил внимание на то, что сотрудничество с МАГАТЭ там считают менее, чем удовлетворительным, из-за ускорения производства обогащенного до 60 процентов урана. В ведомстве подчеркнули, что заявление агентства выходит за рамки обязанностей, возложенных на гендиректора Рафаэля Гросси, и обвинило его в нарушении принципа беспристрастности.

МИД Ирана подчеркнул, что военная доктрина страны не предполагает создание ядерного оружия, и вся деятельность в этой сфере была прозрачна и подконтрольна. Ядерная энергетика Ирана развивается только в мирных целях, добавили в ведомстве. Также на территории республики нет «каких-либо незадекларированных объектов и незадекларированной (ядерной) деятельности».

Ранее глава Минобороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман Аль Сауд обратился к властям Ирана. Министр попросил принять предложение США по ядерной сделке или осознать риск возможного израильского удара.

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