Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:05, 31 мая 2025Интернет и СМИ

МИД осудил попытку The Insider сформировать «образ добрых украинских оккупантов»

МИД: The Insider пытается сформировать образ добрых украинских оккупантов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Издание The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) проявляет цинизм, пытаясь обелить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и сформировать образ добрых украинских оккупантов. С таким заявлением в официальном Telegram-канале выступил МИД России.

«С реальностью это не имеет ничего общего. Более того, даже насильственный вывоз наших сограждан на Украину меркнет по сравнению с теми чудовищными зверствами, которые всушники и наемники одновременно с этим творили в Курской области», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что судьба 576 жителей Курской области, пропавших после вторжения украинских войск, на данный момент неизвестна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возросло число пострадавших после атаки ВСУ по Курской области

    «Сочи» вернулся в РПЛ

    МИД осудил попытку The Insider сформировать «образ добрых украинских оккупантов»

    Мощный пожар в Подмосковье попал на видео

    В подмосковном замке Пугачевой призвали устроить морг и крематорий

    Следовавший в российский порт сухогруз сел на мель у берегов Швеции

    Самая красивая девушка Украины вошла в топ-8 конкурса «Мисс Мира»

    Украинка с самыми большими щеками в мире снялась топлес

    Ракета Blue Origin с туристами успешно совершила полет за пределами атмосферы Земли

    Швеция усилит противодействие перевозке российских энергоресурсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости