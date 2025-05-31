МИД: The Insider пытается сформировать образ добрых украинских оккупантов

Издание The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) проявляет цинизм, пытаясь обелить Вооруженные силы Украины (ВСУ) и сформировать образ добрых украинских оккупантов. С таким заявлением в официальном Telegram-канале выступил МИД России.

«С реальностью это не имеет ничего общего. Более того, даже насильственный вывоз наших сограждан на Украину меркнет по сравнению с теми чудовищными зверствами, которые всушники и наемники одновременно с этим творили в Курской области», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что судьба 576 жителей Курской области, пропавших после вторжения украинских войск, на данный момент неизвестна.