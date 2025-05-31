На Западе заявили о черной неделе для Зеленского

Bild: Нынешняя неделя стала черной для Зеленского

Нынешняя неделя стала черной для Владимира Зеленского по нескольким причинам. Об этом заявила немецкая газета Bild.

По словам обозревателя издания Юлиана Репке, это обусловлено тем, что Зеленскому отказали в поставках дальнобойных ракет Taurus, а также продвижением российских военнослужащих.

В статье также приводятся мнения экспертов, которые утверждают, что Украина не может остановить наступление армии России. «Особенно тяжелая ситуация в Сумах, на северо-востоке Украины», — добавил обозреватель.

Ранее журналист с Кипра Алекс Христофору заявил, что союзники Украины на Западе могут продолжить поддерживать республику в 2026 году по четырем сценариям. В частности, первый — Соединенные Штаты выделят финансирование стране на 2026 год в размере 43,5 миллиарда долларов.