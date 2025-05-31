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14:20, 31 мая 2025Мир

На Западе заявили о черной неделе для Зеленского

Bild: Нынешняя неделя стала черной для Зеленского
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Нынешняя неделя стала черной для Владимира Зеленского по нескольким причинам. Об этом заявила немецкая газета Bild.

По словам обозревателя издания Юлиана Репке, это обусловлено тем, что Зеленскому отказали в поставках дальнобойных ракет Taurus, а также продвижением российских военнослужащих.

В статье также приводятся мнения экспертов, которые утверждают, что Украина не может остановить наступление армии России. «Особенно тяжелая ситуация в Сумах, на северо-востоке Украины», — добавил обозреватель.

Ранее журналист с Кипра Алекс Христофору заявил, что союзники Украины на Западе могут продолжить поддерживать республику в 2026 году по четырем сценариям. В частности, первый — Соединенные Штаты выделят финансирование стране на 2026 год в размере 43,5 миллиарда долларов.

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