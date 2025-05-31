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21:39, 31 мая 2025Наука и техника

Назван день достижения Земли крупным облаком плазмы после вспышки на Солнце

ИКИ РАН: Крупное облако плазмы достигнет Земли около 16:00 1 июня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Viktor Lisitsyn / Globallookpress.com

Крупное облако плазмы после вспышки на Солнце достигнет Земли 1 июня около 16:00 по московскому времени, такой день назвали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает «Интерфакс».

Вспышка произошла в 03:05 в ночь на 31 мая. Плазма движется к Земле со скоростью около 1200 километров в секунду и преодолеет расстояние от Солнца до Земли в 150 миллионов километров примерно за 35 часов, рассказали ученые.

Специалисты добавили, что за 20-30 минут до достижения нашей планеты плазма ударит по группировке космических аппаратов в точке Лагранжа в 1,5 миллиона километров ближе к Солнцу. В том числе там находится аппарат SoHO, где расположены телескопы LASCO. Эти спутники передадут предупреждение для всех космических объектов, находящихся вблизи Земли.

Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что вспышка произошла в активной области №4100, расположенной точно в центре солнечного диска. Событие сопровождалось вспышкой класса M8.2. По оценке специалистов, это может вызвать самую мощную серию магнитных бурь в 2025 году — до уровня G4, уступающего лишь максимуму шкалы.

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