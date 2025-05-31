Крупнейший выброс на Солнце спровоцирует серию магнитных бурь на Земле

Ученые зафиксировали сильнейший выброс массы на Солнце

На Солнце зафиксирован крупнейший с начала года выброс корональной массы, направленный прямо на Землю. Об этом РИА Новости сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, вспышка произошла сегодня ночью в 03:05 по московскому времени в активной области №4100, расположенной точно в центре солнечного диска. Событие сопровождалось вспышкой класса M8.2. При этом Богачев добавил, что такое расположение области исключает даже теоретическую возможность, что выброшенное вещество пройдет мимо Земли.

Скорость солнечной плазмы, по предварительным расчетам, крайне высока. Ожидается, что частицы достигнут Земли уже 1 июня поздним вечером. По оценке специалистов, это может вызвать самую мощную серию магнитных бурь в 2025 году — до уровня G4, уступающего лишь максимуму шкалы.

Пока точные параметры и время удара уточняются, ученые предупреждают о вероятных сбоях в радиосвязи, спутниковой навигации и самочувствии у метеозависимых людей.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус пообещал, что лето в России будет теплее нормы. Синоптик отметил, что, несмотря на то что температура будет превышать средние отметки, экстремально жарким оно не станет.