Песков высказался о скандале с пощечиной Макрону

Песков заявил, что Макрон получил от жены пощечину не просто так

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о скандале с пощечиной французскому лидеру Эмманюэлю Макрону, которую он получил от своей жены Брижит. Соответствующий комментарий появился в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Если жена дает пощечину мужу, она никогда не делает этого просто так», — заявил Песков.

При этом представитель главы государства уточнил, что не стоит уделять внимание проблемам Макрона и его супруги. «Это не наше дело», — подчеркнул он.

26 мая президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам. На распространенных в сети видео показано, как открывается дверь президентского самолета и появляется Макрон. Затем он поворачивается в сторону, и в этот момент жена обеими руками бьет французского лидера по лицу. Когда пара начала спускаться по лестнице, Брижит проигнорировала протянувшего руку супруга, взявшись вместо этого за поручень пассажирского трапа.