Ракета Blue Origin с туристами успешно совершила полет за пределами атмосферы Земли

CBS: Ракета Blue Origin с туристами успешно совершила суборбитальный полет

Ракета американской компании Blue Origin с туристами успешно совершила полет за пределами атмосферы Земли. Об этом сообщает CBS.

На борту находились шесть туристов: четверо мужчин и две женщины. Ракета стартовала 9:39 утра по восточному времени и поднялась с космодрома Blue Origin, расположенного в Западном Техасе. Она разогналась до 2000 миль в час, прежде чем от нее отсоединилась капсула New Shepard с туристами.

Так, бывший посол США Хайме Алеман, который оказался среди пассажиров, рассказал, что суборбитальный полет был невероятным. «Даже лучше, чем я когда-либо мог себе представить. Я путешествую всю свою жизнь и это было как вишенка на торте. Я имею в виду, подняться в космос и увидеть, насколько он огромен», — поделился он своими впечатлениями.

Ранее сообщалось, что Blue Origin подтвердила планы отправить в 2025 году аппарат Mark I — беспилотный прототип посадочного модуля программы Human Landing System (HLS) НАСА — на Луну.