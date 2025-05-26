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16:38, 26 мая 2025Наука и техника

Blue Origin подтвердила отправку в 2025 году Mark I на Луну

Blue Origin подтвердила планы отправить в 2025 году аппарат Mark I на Луну
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Blue Origin

Компания Blue Origin подтвердила планы отправить в 2025 году аппарат Mark I — беспилотный прототип посадочного модуля программы Human Landing System (HLS) НАСА — на Луну. Об этом сообщает журнал Aviation Week.

Mark I рассчитан на доставку почти 3,9 тонны в любую точку на поверхности Луны. В рамках миссии, запланированной на 2025 год, аппарат должен совершить мягкую посадку в районе южного полюса естественного спутника Земли.

Запуск Mark I планируется осуществить тяжелой ракетой New Glenn. В настоящее время сборка блока аппарата с двигателем BE-7, работающим на жидких кислороде и водороде, практически завершена. Через несколько недель изделие планируется отправить на термовакуумные испытания, после чего Blue Origin займется подготовкой ракеты с аппаратом к пуску с космодрома в штате Флорида.

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В марте издание SpaceNews сообщило, что Blue Origin завершила расследование неполадки, наблюдаемой в ходе первого пуска New Glenn.

В феврале издание со ссылкой на гендиректора компании Blue Origin Дэйва Лимпа сообщило, что в 2025 году модуль Blue Moon версии Mark 1 должен совершить мягкую посадку на поверхность Луны.

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