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16:51, 1 апреля 2025Наука и техника

Blue Origin завершила расследование неполадки New Glenn

SpaceNews: Blue Origin завершила расследование неполадки ракеты New Glenn
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Компания Blue Origin завершила расследование неполадки, наблюдаемой в ходе первого пуска ракеты New Glenn. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Причиной того, что многоразовая первая ступень носителя не совершила мягкую посадку на платформу в Атлантическом океане, стала невозможность перезапуска ее двигателей, вследствие чего она была утеряна. По итогам расследования Blue Origin выявила семь корректирующих действий, которые должны привести к недопущению случившегося.

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Второй пуск New Glenn после исправления замечаний состоится в конце весны.

В феврале издание со ссылкой на гендиректора Blue Origin Дэйва Лимпа рассказало, что в 2025 году модуль Blue Moon версии Mark 1 должен совершить мягкую посадку на поверхность Луны.

Грузоподъемность двухступенчатой ракеты New Glenn составляет 45 тонн на низкую околоземную орбиту. Носитель имеет многоразовую первую степень. Ракета использует двигатели на жидком метане и жидком водороде.

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