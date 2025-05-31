Раскрыты подробности о встрече в Гааге по Украине

Telegraph сообщил, что на встрече в Гааге по Украине царила мрачная атмосфера

На встрече западных представителей по теме поддержки Украины, которая прошла в Гааге, царила мрачная атмосфера. Об этом сообщает Telegraph.

«Пора реально смотреть на вещи и признать, что США никогда на это (поддержку — прим. «Ленты.ру») не согласятся», — приводит издание слова западного чиновника.

Другой дипломат из Европы отметил, что на встрече обсуждалась необходимость помощи Украине в связи с сокращением поставок из США.

Ранее полковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что попытки западных стран предоставить Украине большое количество вооружений неизбежно ведут к увеличению потерь для Киева. Полковник также отметил, что преимущество в конфликте остается на стороне России.