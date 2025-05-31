В ВСУ заявили о наступлении России на запорожском направлении

Главком ВСУ Сырский: Армия России начала наступление на запорожском направлении

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Армия России начала наступление на запорожском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам Сырского, на Запорожском направлении отмечается значительная активизация. В посте также говорится, что российские войска сосредотачивают основные усилия на Покровском, Торецком, Лиманском и Новопавловском направлениях, а также на приграничных районах Сумской области.

Ранее главком Вооруженных сил Украины также сообщил, что украинская армия начала объединять дивизии в более крупные соединения и переходит на корпусную структуру организации войск.