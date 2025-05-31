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21:39, 31 мая 2025Мир

Россия предупредила об угрозе эскалации из-за Германии

Полянский заявил, что производство ракет Киевом с помощью ФРГ станет эскалацией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с RT заявил, что начало производства на Украине дальнобойных ракет, спонсированного ФРГ, приведет к серьезной эскалации конфликта со стороны Германии.

«Мы напомнили властям Германии о некоторых страницах относительно недавней истории, 80-летней давности, о том, каким был исход предыдущей антироссийской, антисоветской авантюры», — отметил он.

Полянский отметил, что немецкие власти должны осознавать, какие последствия такие провокационные действия могут иметь не только для Германии, но и для всей Европы в целом.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Политик также уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.

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