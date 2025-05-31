Steigan: Во внешнеполитическом курсе Трампа есть заслуга Путина

Курс внешней политики Соединенных Штатов при Дональде Трампе изменился благодаря российскому президенту Владимиру Путину. Такое мнение выдвинуло норвежское издание Steigan.

«Это не капитуляция, а сдвиг парадигмы эпохального значения, вытекающий из глубокой переоценки внешнеполитической стратегии со стороны Трампа, в чем есть заслуга и Путина», — говорится в статье. Издание подчеркивает, что отказ Трампа присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза демонстрирует потепление в отношениях между США и Россией. Также авторы материала видят в этом заинтересованность Вашингтона в экономическом сотрудничестве с Москвой.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недоумение в связи с ракетными ударами России по Украине во время переговоров. Американский лидер признался, что это его «очень разочаровало», но продолжает рассчитывать на скорое прекращение огня между Россией и Украиной.