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12:31, 31 мая 2025Мир

В политическом курсе Трампа увидели заслугу Путина

Steigan: Во внешнеполитическом курсе Трампа есть заслуга Путина
Виктория Клабукова

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Курс внешней политики Соединенных Штатов при Дональде Трампе изменился благодаря российскому президенту Владимиру Путину. Такое мнение выдвинуло норвежское издание Steigan.

«Это не капитуляция, а сдвиг парадигмы эпохального значения, вытекающий из глубокой переоценки внешнеполитической стратегии со стороны Трампа, в чем есть заслуга и Путина», — говорится в статье. Издание подчеркивает, что отказ Трампа присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза демонстрирует потепление в отношениях между США и Россией. Также авторы материала видят в этом заинтересованность Вашингтона в экономическом сотрудничестве с Москвой.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил недоумение в связи с ракетными ударами России по Украине во время переговоров. Американский лидер признался, что это его «очень разочаровало», но продолжает рассчитывать на скорое прекращение огня между Россией и Украиной.

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