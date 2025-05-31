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06:07, 31 мая 2025Экономика

В Госдуме предложили разработать систему детских сберегательных счетов

Депутаты СРЗП разработали проект создания системы детских сберегательных счетов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) разработали и направили в правительство проект создания системы детских сберегательных счетов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на текст документа.

Авторами инициативы выступили депутат Госдумы Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В пояснительной записке отмечается, что законопроект предусматривает расширение программы поддержки семей с детьми.

«В частности, предлагается единовременное перечисление денежных средств в размере ста тысяч рублей на счет, открытый на имя каждого новорожденного гражданина Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Миронов в беседе с агентством подчеркнул, что деньги вместе с накопившимися процентами можно будет снять после наступления совершеннолетия ребенка.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что новая методика расчета пособия по беременности для матерей-студенток нужна для того, чтобы более справедливо рассчитывать размер поддержки, так как у студентов нет трудового стажа для получения выплаты от Соцфонда.

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